Sempat Ditandu, Quartararo Raih Start Paling Depan di MotoGP Aragon

jpnn.com, ARAGON - Pembalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo merebut pole position MotoGP Aragon 2020.

Quartararo yang sempat ditandu dan dibawa ke pusat kesehatan pada FP3 itu, tampil gila pada sesi kualifikasi di Sirkuit MotorLand, Sabtu (17/10) malam WIB.

Pembalap asal Prancis itu sepertinya melupakan rasa sakit dan melancarkan serangan lap terakhir jelang bubaran Q2 untuk merebut posisi start terdepan dari Maverick Vinales dengan mencatatkan waktu satu menit 47,076 detik.

Terpaut 0,046 detik dari Quartararo, Vinales yang tampil dominan di tiga sesi latihan pertama, harus puas berada di posisi start kedua pada balapan besok malam.

Sensational from @FabioQ20!!! ????



After ending FP3 on a stretcher, he ends the afternoon on pole position! ????#AragonGP ???? pic.twitter.com/kCGmz9WjSi — MotoGP™???? (@MotoGP) October 17, 2020