Sempat Takut Punya Anak, Franda Malah Hamil 14 Minggu

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Franda dan Samuel Zylgwyn tengah berbahagia. Sebabnya, mereka akan segera memiliki momongan.

Saat ini, Franda dikeahui tengah hamil 14 minggu. Kabar itu diketahui dari postingannya di akun Instagram, Selasa (31/10).

Pada foto yang diunggah, Franda tampak tersenyum manis ke arah kamera sambil memperlihatkan alat tes kehamilan serta usia kandungannya.

Kabar bahagia ini disambut gembira oleh sang suami, Samuel Zylgwyn. Dia pun menggendong Franda sembari menciumnya.

"It’s quite hard to keep the big and happy news as a secret all this time.So, finally today we’re so happy and beyond excited to announce that YES.. WE’RE EXPECTING!!," tulis Franda sebagai keterangan foto.

Unggahan itu pun langsung disukai lebih dari 78 ribu peselancar Instagram. Mereka juga ramai-ramai mengucapkan selamat.

“Puji Tuhan. Selama yaa kakak. Sehat terus ya,” kata akun u_nissawatii. “Finally..congrats ci franda & mue..semoga sehat smp lahiran..amiiin,” sambung akun ayyuwoelandari.