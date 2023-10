Sempat Tertunda, FLAVS Festival 2023 Umumkan Jadwal dan Daftar Penampil

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat tertunda, FLAVS Festival 2023 akan diadakan di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta pada 14-15 Oktober 2023.

Sejumlah penampil lokal dan internasional bersiap memeriahkan rangkaian festival musik hip hop, R&B, dan soul tersebut.

Lil Pump, DaBaby, dan Joey Valence & Brae menjadi penampil mancanegara yang tampil sebagai bintang tamu utama FLAVS Festival 2023.

Adapun nama-nama yang akan menjadi penampil antara lain adalah Amster Gank, Bennet A.K., Cecil, DB Mandala, Defbloc Union (yang terdiri dari Endo, Insthinc, Jere Fundamental, Kid Vicious, Madness On Tha Block, Ways), Endah N Rhesa, Farrel Hilal, proyek musik FLAVS Nu Icon (CHRSTPY, Owwie, Raihan, dan XJONATHANN).

Selanjutnya ada GAC, Hip Hop Reggae Connection, Hollandia 98, Indobeatbox, Indonesian Rap Time Machine, Jakarta Tenggelam (BAP., Basboi, ENVY*, Dzulfahmi, Tacbo, Kink Yosev, Rai Anvio), Jayko, Jesicca Janess, Jinan Laetitia, Joe Million, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, Los Pakualamos, Maliq & D’Essentials, Morad feat. Jamie Aditya, Mukarakat, Nartok.

Ada pula penampilan dari NDX AKA, NORTHSIDEKINGZ, Oomleo Berkaraoke x E-One Cronik feat. Mamang Kesbor, Paul Partohap, Project Pop, Punokawan (Mario Zwinkle, Matter Mos, Sonjah, Tuan Tigabelas), Raben, Ramengvrl, RAN, Reikko, Salon RNB Presents Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL Klav & Sade Susanto, Saykoji, Son of Garuda, Soul ID, St. Loco, The Soulful, Tiara Andini, Tribute to Glenn Fredly Live by The Bakuucakar feat. Andmesh, Mutia Ayu, Teddy Adhitya & Tompi, Tribute to Iwa K, dan Yacko.

