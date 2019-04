Sensasi Jojo

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Gebrakan sensasional ditorehkan tunggal putra Indonesia Jonatan Christie alias Jojo di Malaysia Open 2019 (super 750). Peraih emas Asian Games 2018 itu lolos ke semifinal setelah melewati adangan Kento Momota (Jepang) di 16 Besar dan Viktor Axelsen (Denmark) di perempat final.

Dalam laga melawan Axelsen, Jumat (5/4) malam WIB, Jojo butuh 41 menit untuk menang 21-18, 21-19. Kemenangan ini merupakan yang pertama kali buat Jojo atas Axelsen. Sebelumnya di Malaysia Masters 2018 dan Blibli Indonesia Open 2018, dia kalah dari pemain ranking empat dunia tersebut.

“Pertandingan melawan Axelsen ini merupakan laga yang saya tunggu juga. Setiap saya bertemu pemain unggulan di sini saya anggap sebagai sparing seperti latihan. Jadi jangan sampai pikiran saya terbeban. Selain itu tadi lebih ke perang mental. Mungkin permainan Axelsen hari ini sama saja, cuma adu mental di lapangan,” ungkap Jojo seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Great save by Jonatan Christie helps him on his way ???????????? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/JYHlIcmJlA — BWF (@bwfmedia) April 5, 2019