Sentra Abiyoso Sumbang Buku Braille untuk Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat

jpnn.com, CIMAHI - Sentra Abiyoso Cimahi yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) kedatangan tamu dari pengelola Library of Congress (LC), yaitu Nina Kania Dewi selaku Acquisitions Southeast Asia Regional Office.

Lembaga yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat, itu menjajaki kemungkinan Sentra Abiyoso berkontribusi menyumbangkan buku-buku braille untuk warga Amerika Serikat melalui Library of Congress (LC).

“Buku-buku berbahasa Indonesia sangat diperlukan oleh warga Amerika, baik yang tinggal di dalam maupun luar Amerika, yang bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia,” kata Nina.

Menurut dia, perpustakaan di negeri adidaya itu memiliki layanan yang bernama "National Library Service for the Blind and Print Disabled”.

“Layanan ini menyediakan bahan-bahan bacaan yang bisa diakses dengan mudah oleh orang yang mengalami hambatan, seperti penyandang disabilitas netra dan disleksia,” tutur Nina.

Perpustakaan yang terbentuk pertama kali pada 1800 itu merupakan terbesar di dunia.

Perpustakaan itu kini memiliki enam kantor cabang di mancanegara.

Adapun kantor tersebut di antaranya Jakarta (Indonesia), New Delhi (India), Nairobi (Kenya), Islamabad (Pakistan), Rio de Janeiro (Brazil), dan Cairo (Mesir).