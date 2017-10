Seperti ini Cara Verrell dan Wilona Perlihatkan Kekompakan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Natasha Wilona tampaknya tak terpengaruh dengan beredarnya video ciuman hot yang dilakukan Verrell Bramasta dengan Nadine Waworuntu.

Verrell dan Wilona bahkan hadir bersama dalam acara Insert Awards 2017, Kamis (26/10) malam.

Selain itu, keduanya pun membagikan momen kebersamaan mereka di acara tersebut lewat akun Instagram masing-masing.

Yang menarik, dalam salah satu postingan yang diunggah Verrell, dirinya menuliskan ucapan terima kasih kepada Wilona.

Dia berterima kasih karena Wilona selalu ada sisinya dalam keadaan baik senang maupun sedih.

“Thank you. Thank you for always being by my side through happy and sad,” tulisnya dalam caption.

Selain itu, putra sulung Venna Melinda ini juga berterima kasih lantaran Wilona sudah hadir dalam hidupnya.

“Thank you for showing me that everyone makes mistakes. You can’t change the past, but you can make a better future. Thank you for coming into my life.?,” sambungnya.