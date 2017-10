Seperti ini Maia Estianty Kagumi Sosok Tri Risma

jpnn.com, JAKARTA - Artis Maia Estianty mengungkapkan kekagumannya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Keduanya dipertemukan dalam salah satu acara talk show belum lama ini.

Menurut Maia, wanita yang karib disapa Risma itu adalah sosok pemimpin yang tanggguh dan bertangan besi.

“Proud to have her as a leader for my beautiful city. The current Mayor of Surabaya, Mrs Tri Rismaharini (Ibu Risma). Bangga banget punya pemimpin wanita yang tangguh dan bertangan besi,” tulis Maia dalam caption postingan lewat akun Instagram miliknya, Kamis (19/10).

Karena itu, dia berharap, ke depannya akan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin wanita seperti Risma.

“Semoga banyak lagi pemimpin2 wanita yg bermunculan spt beliau,” harapnya.

Kekagumanan Maia kepada wali kota Surabaya ini lantas dikomentari netizen.

Mereka menilai, ibu tiga anak ini juga tak kalah. Maia disebut sebagai sosok yang bisa menginspirasi.