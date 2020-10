Seperti Monster, Nadal Pukul Djokovic 3 Set Langsung di Final Roland Garros 2020

jpnn.com, PARIS - Rafael Nadal menjadi juara tunggal putra Roland Garros 2020 setelah dengan mudah memukul Novak Djokovic dalam laga final di Court Philippe Chatrier, Minggu (11/10) malam.

Nadal menang 6-0, 6-2, 7-5 dalam waktu dua jam 41 menit.

Petenis asal Spanyol ranking dua dunia ini begitu perkasa di depan si peringkat pertama.

Nadal seperti monster buat Djokovic di pertandingan tadi. Bermain menakutkan buat lawan, besar, tidak ada celah.

