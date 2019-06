Raih Gelar Juara ke-12 di Roland Garros, Rafael Nadal Memang Kejam

jpnn.com, PARIS - Petenis ranking dua dunia Rafael Nadal (Spanyol) kembali menjadi juara di Roland Garros atau French Open. Ini merupakan gelar yang ke-12 buat Nadal di ajang yang digelar di atas tanah liat tersebut.

Dalam laga final di Court Philippe-Chatrier, Paris, Minggu (9/6) malam WIB, Nadal mengalahkan ranking empat dunia asal Austria Dominic Thiem 6-3, 7-5, 6-1, 6-1 dalam pertandingan berdurasi tiga jam satu menit.

