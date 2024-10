Sephora Rayakan Satu Dekade Keberagaman Kecantikan Memesona Indonesia, Ini Keseruannya

jpnn.com, JAKARTA - Sephora Indonesia dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 menggelar pesta kecantikan sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan, karyawan, dan para beauty enthusiasts.



Sejak memasuki pasar Indonesia pada tahun 2014, Sephora terus menjunjung prinsip utamanya, yakni Beauty is for everyone atau kecantikan merupakan milik bersama.



Untuk memperingati langkah tersebut, Sephora Indonesia telah mempersiapkan serangkaian acara menyenangkan dan interaktif, serta jajaran kampanye promosi yang penuh kejutan.



Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Sephora ingin mengapresiasi para pelanggan setia serta karyawan.



General Manager Sephora Indonesia Selvi Kosasih menyoroti kemitraan berkelanjutan antara Sephora dan PT Mitra Adiperkasa yang telah menjadi kunci pertumbuhan Sephora di Indonesia.



"PT Mitra Adiperkasa telah menjadi mitra terpercaya Sephora di Indonesia sejak 2014 dan bersama-sama kami telah membangun Sephora Omnichannel seperti sekarang dan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang," ujar Selvi Kosasih, dikutip Senin (7/10).



Terkini, Sephora Indonesia bekerja sama dengan duo seniman Indonesia berbakat bernama TEMPA, untuk menciptakan sebuah karya seni eksklusif yang menerjemahkan dan menegaskan makna kecantikan Indonesia yang beragam dan penuh warna.



"Tema utama karya ini adalah Kecantikan Nusantara, yang merayakan keindahan khas Indonesia. Kami memadukan elemen-elemen yang menangkap keunikan semangat negeri," kata Putud Utama dari TEMPA.



Dia menjelaskan, burung yang melambangkan kebebasan dan transformasi, sebagai cerminan dedikasi Sephora terhadap pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan.



Lalu, pola batik Megamendung yang kompleks, terkenal karena hubungan filosofis mendalam dengan nilai keindahan, juga menjadi aksen desain penting.



"Bersama-sama, elemen-elemen ini dengan indah mewakili kekayaan keragaman Indonesia, yang sejalan dengan keyakinan Sephora bahwa kecantikan sejati tumbuh subur dalam diri setiap orang dan keragaman," tambah Rara Kuastra dari TEMPA



Untuk menandai dimulainya kemeriahan ulang tahun Sephora, rangkaian perayaan seru berlangsung di Senayan City Main Atrium, Jakarta Selata pada Selasa (1/10) lalu.



Acara tersebut dimeriahkan dengan beragam aktivitas interaktif, termasuk brand showcase dan promosi menarik, workshop komunitas, serta acara apresiasi karyawan.



Dia menambahkan Sephora percaya bahwa kecantikan adalah milik semua orang, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, etnis, atau bentuk tubuh.

"Kita rayakan keunikan diri dan kecantikan yang telah jadi identitas diri. Semoga tahun-tahun mendatang makin dipenuhi dengan kecantikan dan fabulousness," ucap Selvi. (mcr7/jpnn)