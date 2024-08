House of Sephora Perkenalkan 3 Tren Kecantikan Terkini di Fall Winter, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Sephora mengidentifikasi tren kecantikan berdasarkan inovasi terbaru dan menampilkannya di acara bertajuk House of Sephora dalam dua kali setahun. House of Sephora 2024 digelar di kawasan SCBD Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Musim ini, House of Sephora hadir dengan peluncuran kurasi kecantikan terkini melalui tiga zona tren berbeda, yakni Cloud Make Up, Glass Skin Glo-Up, dan Everything Shower Essentials.

Di acara tersebut, berbagai produk teranyar yang masuk di Sephora Indonesia, mulai dari skincare, perawatan rambut, Make Up, hingga perfume ditampilkan. Berikut detail dari tiap zona tren.

1. Cloud Make Up

Kunci rupa tren Cloud Make Up adalah keseimbangan yang pas antara dewy dan matte untuk menciptakan tampilan matte lembut yang menyala dari dalam. Tampilan riasan itu sendiri cukup populer dan mengoleksi lebih dari 40 juta posting di aplikasi TikTok.

Untuk mendapatkan tampilan Cloud Make Up, terdapat beberapa rangkaian produk di Sephora Indonesia yang akan dirilis musim ini. Salah satunya adalah produk dari Kylie Cosmetics yang rencananya akan masuk ke pasar Indonesia pada Desember 2024.

Ada Rare Beauty yang bakal meluncurkan True To Myself Tinted Pressed Finishing Powder pada 24 Oktober 2024. Lalu, Anastasia Beverly Hills juga menghadirkan Blurring Blush Serum pada 1 Agustus lalu, sementara Natasha Denona akan melucurkan Golden Collection pada Q4 2024.

2. Glass Skin Glo-Up

Unguk skincare, Sephora Indonesia melihat bahwa tren Glass Skin dari Korea terus meroket. Dengan inspirasi untuk mendapatkan kulit wajah tak berpori, bercahaya, dan kilau, Glass Skin bertujuan untuk membuat kulit mencapai kondisi paling sehat.

Melihat tren tersebut, terdapat sejumlah merek yang bisa mendukung untuk mendapatkan Glass Skin. Di antaranya, Krave Beauty dan KAHI yang akan melucurkan produk baru. Unitouch akan melucurkan Hydrolyze Roe (Salmon) Anti Wrinkle Lotion pada Q4 2024.