Sering Bawakan Lagu Van Halen, Sammy Hagar Tetap Ogah Gabung Lagi

jpnn.com - Rocker Sammy Hagar mengungkapkan keengganannya bereuni dengan grup cadas Van Halen yang membesarkan namanya. Hagar memilih untuk fokus pada bandnya sekarang, The Circle.

Hagar adalah satu dari tiga orang yang pernah menjadi frontman Van Halen. Rocker gaek pemilik nama asli Samuel Roy Hagar itu pernah dipercaya menjadi vokalis Van Halen pada tahun 1986 guna menggantikan David Lee Roth.

Bersama Hagar, Van Halen menghasilkan empat album yang memuat banyak hits. Antara lain Why Can’t This Be Love dalam album 5150, When It’s Love (OU812) dan Can’t Stop Loving You (Balance).

Ketegangan yang terjadi antara Hagar dan dua Van Halen bersaudara, Eddie (gitar) dan Alex (drum) berbuntut pada hengkangnya penyanyi kelahiran 13 Oktober 1947 itu. Hagar sempat melakukan reuni dengan Van Halen pada tahun 2003, namun keluar lagi dua tahun kemudian.

Beberapa waktu lalu, para penggemar Van Halen sempat berspekulasi bahwa Hagar bakal kembali bergabung lagi dengan grup adap Pasadena, California itu. Spekulasi itu muncul setelah Hagar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eddie via Twitter.

Namun, Hagar mengatakan bahwa ia melakukan hal itu tanpa ada tendensi apa pun, apalagi untuk bergabung lagi di bawah panji Van Halen. Menurutnya, twitnya semata-mata untuk menjaga hubungan baik dengan Eddie dan para personel lain di Van Halen.

“Ada kekhawatiran kalau saya menghubungi Eddie atau Alex, mereka akan menyangka saya ingin kembali. Sejujurnya saya tidak mau. Saya tidak akan kembali ke Van Halen,” ujar Hagar seperti dilansir dari loudwire.com.

Hagar mengakui bahwa ia kerap membawakan lagu-lagu Van Halen saat beraksi bersama The Circle. Namun, ia mengklaim lagu-lagu Van Halen yang dia bawakan bersama The Circle merupakan hasil buah pikirannya.