Seringai Hingga Swellow Beraksi di Guinness Brighter Together

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Guinness Brighter Together - Discover the Good Things in Our Diversity akan digelar pada 27-28 Oktober 2023 di Senayan Park, Jakarta. Adapun Guinness Brighter Together merupakan festival hasil kolaborasi Guinness dan Plainsong Live yang mengedepankan berbagai hal terbaru di industri hiburan populer. Selain pentas musik, Guinness Brighter Together juga menjadi ajang pamer karya kolaborasi para pelaku dan komunitas seni, musik, serta kuliner. Baca Juga: Seringai Jadi Kejutan di Hari Pertama Synchronize Fest 2023 "Ada beragam ide di sekitar kita. Kita harus bisa bekerja sama menyatukannya untuk membuat karya luar biasa sebagai jawaban dari segala keraguan. Kita bisa bikin karya-karya seru bersama, saling menginspirasi dan terinspirasi," kata Bayu Hanandhika, Marketing Manager Guinness Indonesia. "Kami mendukung semangat kolaborasi dan inisiasi Guinness sepenuhnya. Dalam perjalanannya, Plainsong Live bisa berkembang dan terus persisten karena dukungan teman-teman dan rekan-rekan. Kami senang bisa merayakan beragam kesenian dan mengajak pengisi acara yang praktiknya syarat dengan semangat kolaborasi," tambah Ferry Dermawan dari Plainsong Live. Guinness Brighter Together memiliki beberapa area yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Baca Juga: Swellow Akhirnya Rilis Album Perdana Katus Dari segi perhelatan musik, penyelenggara menyiapkan dua panggung istimewa. Guinness Smooth Session menampilkan persilangan musik, multimedia, visual mapping, dan tata cahaya yang eksploratif serta menyodorkan pengalaman segar untuk para pengunjung.