Serukan Perdamaian, Cak Imin Gandeng Mufti Rusia Gelar Tabligh Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengundang Head of the Spritual Assembly of Muslim of Russia Mufti, Sheikh Albir Krganov dalam acara tabligh akbar bersama para habaib, Kamis (16/6/2022) malam. Acara yang bertajuk "Umat Islam Penggerak Perdamaian Dunia" itu digelar di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam acara tersebut, habaib, ulama dan assatid se-Jabodetabek. Baca Juga: Inilah Tampang Mbak Rina, Dia Akhirnya Ditangkap di Rumah Orang Tua, Duh Malunya "Mengaji bareng Mufti Rusia, ini dalam rangka mendoakan agar umat Islam dunia bersatu dan berjibaku menyerukan perdamaian dunia," kata Cak Imin, Kamis (16/06/2022). Cak Imin juga mengaku sengaja mengundang ulama kondang di Rusia itu sebagai upaya agar Rusia segera berdamai dengan Ukraina. Pasalnya, sejak awal dirinya sudah tegas meminta Rusia agar segera akhiri invasi kepada Ukraina karena dinilai lebih banyak mudharatnya. Seperti diketahui, Cak Imin adalah tokoh Indonesia yang paling gencar kampanyekan perdamaian khususnya perang Rusia versus Ukraina. Baca Juga: Hadiri Tablig Akbar, Erick Thohir Sampaikan Dua Alasan Mendirikan Majelis Zikir At-Thohir Cak Imin sudah bertemu dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva. Beberapa waktu yang lalu, Cak Imin juga telah berdialog langsung dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy membahas kondisi negaranya yang diserang Rusia.

