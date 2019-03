Sesjen MPR Raih Penghargaan sebagai Birokrat Teladan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH, menerima penghargaan kategori Best Bureaucrats, pada Malam Anugerah Obsession Awards 2019.

Penyerahan penghargaan kepada Sesjen MPR itu disampaikan pada Malam Anugerah Obsession Awards 2019 yang berlangsung di Puri Agung Ball Room, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (6/3) malam.

Selain Sesjen MPR, penghargaan dalam rangka Malam Anugerah Obsession Awards 2019, juga diberikan kepada benerapa tokoh dan instansi nasional, dengan berbagai kategori. Antara lain, Best Minister, Best Parliamentarians, Best Regional Leader, Best CEOs, Best Professionals, Best Entrepreneurs, Best Private Bank, dan State Owned Enterprise Bank.

Beberapa nama yang juga mendapat penghargaan adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo sebagai Best Parliamentarians bersama Johny G. Plate, Herman Khairon, dan Maruarar Sirait.

Bagi Ma'ruf penghargaan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, atau pada 2018, pria kelahiran Purwokerto Jawa Tengah, ini pernah dinobatkan sebagai satu dari 73 figur berprestasi di Indonesia oleh Men's Obsession.

Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH. Foto: Humas MPR

Puncak obsession Awards ke 15 tahun 2019 ditandai dengan penganugerahan penghargaan lifetime Achievement Women's Obsession Awards 2019 kepada Martha Tilaar (founder & Martha Tilaar Group).