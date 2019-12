Setelah 2010, Baru Son Heung Min yang Nakal Seperti Ini

jpnn.com, LONDON - Penyerang Tottenham Hotspur Son Heung Min pasang ekspresi tak percaya saat wasit Anthony Taylor memberikan kartu merah kepadanya di menit ke-62, laga Tottenham vs Chelsea, Senin (23/12) dini hari WIB.

Pemain Korea itu dianggap sengaja menendang ke atas, ke arah bek Chelsea Antonio Rudiger.

Sekilas tampak insiden tersebut merupakan spontanitas Son yang merasa dijatuhkan atau dilanggar Rudiger.

Namun, peraturan harus ditegakkan. Wasit Taylor juga memakai bantuan VAR untuk memastikan penilaiannya. Meski Son dan pelatih Tottenham Jose Mourinho tak puas, kartu merah dicabut, pemain Negeri Ginseng itu harus keluar dari pertandingan.

3 - Son Heung-Min is the first player to be sent off three times in a calendar year in the Premier League since Lee Cattermole in 2010. Playback. #TOTCHE pic.twitter.com/8256x4vWdI — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2019