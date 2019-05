Setelah 85 Menit, Praveen / Melati Tumbang di Final New Zealand Open 2019

jpnn.com, AUCKLAND - Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti harus puas menjadi runner-up New Zealand Open 2019. Setelah 85 menit (statistik BWF) melakoni laga final di Event Finda Stadium, Auckland, Minggu (5/5) pagi WIB, Praveen / Melati kalah 14-21, 21-16, 27-29 dari ganda Malaysia Chang Peng Soon / Goh Liu Ying.

At the end of a nailbiting, high quality match with spectacular rallies Chan/Goh ???????? complete a fantastic week with their second New Zealand Open title ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/gm6zygTjLE

Duel kedua ganda berlangsung ketat sejak game kedua. Empat pemain jatuh bangung mencari poin. Di game ketiga, ganda Malaysia lebih siap mental dan menang dalam jus panjang 29-27.

6 - Indonesia have now lost their last SIX Mixed Doubles Finals in BWF (World) Tour. Their last victory came in Chinese Taipei Open 2018 (Prasetya/Islami). Nerves.#NewZealandOpenSuper300 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 5, 2019