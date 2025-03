Setelah Afterlife, House of Protection Luncurkan Fire

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Duo rock, House of Protection kembali merilis single terbaru yang berjudul Fire.

Lagu tersebut merupakan single kedua dari mini album alias EP, Outrun You All yang akan dirilis pada 23 Mei 2025 di bawah naungan Red Bull Records.

Sesuai dengan judulnya, Fire adalah lagu nuansa punk dengan ledakan energi yang penuh dengan distorsi gitar yang mengentak, bunyi sirine bernada tinggi, serta lirik yang bersemangat.

House of Protection mengungkapkan tujuan utama dari Fire yakni menciptakan lagu dengan energi yang menular, sesuatu yang bisa membuat orang berdansa sekaligus moshing.

"Itu keseimbangan yang sulit, tetapi kami ingin menggabungkan dua hal itu dalam satu trek. Ini adalah satu-satunya lagu baru yang sudah kami mainkan secara live sebelum rilis, dan langsung jadi favorit kami di panggung," ungkap House of Protection.

Bulan lalu, House of Protection merilis Afterlife sebagai single pertama dari EP Outrun You All.

Lagu tersebut mendapatkan tempat di berbagai playlist Spotify’s New Music Friday di pasar-pasar utama Asia, termasuk Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Sebuah pencapaian besar yang menandakan dukungan yang terus berkembang di kawasan itu dan makin mengukuhkan House of Protection sebagai band yang patut diperhitungkan di Asia.