Menjelang Album Baru, House of Protection Suguhkan Afterlife

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - House of Protection, proyek duo yang terdiri dari Aric Improta dan Stephen Harrison akhirnya mengumumkan karya terbaru.

Adapun House of Protection akan merilis mini album atau EP kedua bertajuk Outrun You All pada 23 Mei 2025 mendatang melalui Red Bull Records.

Menjelang album itu rilis, House of Protection melepas single pertama yakni berjudul Afterlife.

Pada single terbaru, House of Protection kembali bekerja sama dengan sahabat sekaligus produser sebelumnya, Jordan Fish (mantan personel Bring Me The Horizon).

Meski Afterlife memiliki tempo yang lebih lambat dibandingkan dengan lagu sebelum-sebelumnya, House of Protection tidak kehilangan ciri khas energi eksplosif.

Dari segi lirik yang berani hingga menambahkan lapisan elemen musik elektronik yang disandingkan dengan riff memekakkan telinga, Afterlife menjadi bukti keunikan dari House of Protection sebagai duo.



"Afterlife adalah lagu kedua yang kami bikin demonya, tepat setelah It’s Supposed to Hurt. Lagu ini dimulai hanya dengan dentuman gitar dan suara cambuk. Kami langsung menyukainya," ungkap House of Protection.

Perilisan lagu Afterlife dari House of Protection juga disertai dengan sebuah video klip.

Video dibuka dengan adegan seorang dominatrix berbaju karet, yang menggiring penonton ke dalam rangkaian visual menakjubkan dan cuplikan performa yang memukau.