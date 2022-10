Setelah Menjuarai All Together Now Italia, Eki Lanjut ke The Voice of Romania

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Indonesia, Cahayadi Kam atau karib disapa Eki terus mengasah kemampuannya di dunia tarik suara. Setelah merampungkan All Together Now Italia 2022, dia mengikuti ajang Vocea Romaniel atau The Voice Romania. "Di The Voice Rumania, aku lolos dan bakal ikut tahap selanjutnya pada November nanti," kata Eki di Jakarta, baru-baru ini. Baca Juga: Arsy Hermansyah Juara Umum Ajang Pencarian Bakat Internasional di Amerika Serikat Jawara All Together Now Italia 2020 ini lantas mengungkapkan alasan dirinya mengikuti ajang tersebut. "Aku pengin sekali bring legacy (membawa warisan), khususnya musikus jalanan karena banyak talenta yang luar biasa dan aku ingin mereka lebih dilihat," tuturnya. Eki pun mendorong dan memotivasi para talenta musik Indonesia untuk menghasilkan karya musik yang diapresiasi hingga ke dunia. Baca Juga: The Voice All Stars Masuk Babak Final, Raisa dan Ungu Siap Memeriahkan Hal itu dilakukannya dengan menggelar live music busking performance event di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (7/10). Acara yang didukung oleh Ubeatz Beyond Entertainment (Ubeatz) dan Baretone Professional Audio System (Baretone) diharapkan mampu menjadi pembuka jalan bagi Eki dalam menghasilkan karya musik berkelanjutan.