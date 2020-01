Seumpama Liverpool Kalah 5 Kali pun, Masih Unggul Satu Poin dari Manchester City

jpnn.com, WOLVERHAMPTON - Liverpool belum terkalahkan di Premier League musim ini, termasuk saat memenangi laga sengit melawan tuan rumah Wolverhampton Wandereres di Molineux, Jumat (24/1) dini hari WIB.

Setelah 2 x 45 menit, Liverpool menang tipis 2-1.

Kapten The Reds Jordan Henderson membuka keunggulan lewat sundulannya menyambut sepak pojok Trent Alexander-Arnold pada menit ke-8.

Wolves menyamakan kedudukan lewat Raul Jimenez pada menit ke-51. Gol tersebut membuat Liverpool gagal menyamai rekor clean sheet (tak kemasukan gol) klub yakni delapan pertandingan. Kesucian gawang The Reds ternoda setelah tujuh pertandingan.

6 - Roberto Firmino has scored six goals in his last eight games for Liverpool in all competitions, as many as he had in his previous 32 appearances for the club before this. Señor. #WOLLIV pic.twitter.com/rxEVtzjhq5 — OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2020