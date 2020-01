Kapan Terakhir Kali Bola Masuk ke Gawang Liverpool?

jpnn.com, WOLVERHAMPTON - Liverpool bakal melakoni pekan ke-24 Premier League di kandang Wolverhampton Wanderers, Molineux Stadium, Jumat (24/1) mulai pukul 03.00 WIB.

Kunjungan The Reds kali ini di ambang keberhasilan untuk menyamai rekor clean sheet alias belum kemasukan gol, yang mereka miliki di Premier League yakni delapan pertandingan.

Ya, catatan terbaik Liverpool ialah melakoni delapan pertandingan tanpa kemasukan yang terjadi pada musim 2005/06 (Oktober hingga Desember 2005). Saat itu masih di era pelatih Rafael Benitez.

Jumlah delapan pertandingan tanpa kemasukan gol itu menempatkan Liverpool di peringkat ketiga rekor clean sheet Premier League bersama Arsenal (delapan pertandingan, dari Januari sampai Maret 1998), dan di bawah Chelsea (sepuluh pertandingan, dari Desember 2004 hingga Februari 2005) dan Manchester United (14 pertandingan, dari November 2008 ke Februari 2009).

#LFC are the first team for over a decade to keep 7?? successive @premierleague clean sheets ????? pic.twitter.com/s3odFBqPtU — Liverpool FC (@LFC) January 20, 2020