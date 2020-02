Shandy Aulia Merasa Kurang Diperhatikan Suami

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shandy Aulia merasa kurang mendapat perhatian dari suami, David Herbowo, pascamelahiran anak pertama. Sebab, perhatian sang suami lebih besar kepada putri mereka yang baru lahir, Claire Herbowo.

"Dari kemarin abis operasi langsung hilang dia. Hilangnya ke box baby-nya, dicek dulu. Tetapi abis itu balik lagi ke saya sih, 'are you okay?'," kata Shandy Aulia saat jumpa pers kelahiran putri pertama, di Jakarta, Jumat (14/2).

Pemain film London Love Story itu kemudian menceritakan kejadian lucu tentang sang bayi.

"Waktu foto pertama kali itu sama dokter juga, sama suster juga. Waktu baby-nya mau aku cium, dia maunya sama David. Kayaknya lebih pro ke papahnya," ujar Shandy.

David yang menemani Shandy Aulia, mengaku tak bisa menutupi kebahagiaannya menyambut kelahiran putri pertama.

"Saya senang sekali akhirnya mendapat baby girl untuk jadi mainan baru saya," ujar David.

Setelah melahirkan, Shandy Aulia mengaku ingin fokus mengurus anak dan rehat sejenak dari industri hiburan Tanah Air.

"Saya juga lagi break syuting pastinya pengen fokus dulu ke baby untuk beberapa waktu ke depan. Pengen yang bener enjoy sama baby," imbuh Shandy.(antara/jpnn)