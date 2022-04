Sharon Stephania Siauw Ingin Menduniakan Musik Indonesia di AS

jpnn.com, JAKARTA - Diaspora Indonesia Sharon Stephania Siauw ingin menduniakan musik Indonesia di Amerika Serikat.

Alumnus Berklee College of Music dengan predikat Summa Cum Laude pada 2021 ini mengaku tertarik pada musik sejak usia dini.

Dia memulai pelatihan bila klasiknya pada usia enam tahun. Koordinator operasi musik Songtradr, Inc, ini mencintai musik orkestra pada usia 11 tahun.

"Di sini, makin cinta dengan musik orkestra dan makin dalam saat saya memainkan beragam repertoar, dari musik pop hingga folk Indonesia hingga film," kata Sharon dalam konferensi pers daring, Minggu (10/4).

Pengalamannya di sini mengembangkan pengetahuan dan perspektifnya tentang seperti apa musik orkestra itu.

Dia memutuskan musik sebagai karier, dan mendaftar ke International College of Music (ICOM) di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti audisi di Berklee College of Music, di Boston, AS.

"Di ICOM, saya mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain di band-band pop," ungkap Sharon.

Dia juga dengan cepat menjadi anggota aktif Berklee Indonesia, mulai sebagai performer hingga Head of Marketing selama tahun pertamanya, dan akhirnya dipromosikan menjadi presiden pada 2020.