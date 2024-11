TipTip & Most Contents Hadirkan Orkestrasi Megah OST K-Drama Populer di Indonesia

jpnn.com - Untuk pertama kalinya TipTip bersama Most Contents, perusahaan ternama di Korea Selatan yang berbasis di bidang produksi OST K-Drama dan bisnis K-Drama, menghadirkan Super Soundtrack in Jakarta.

Konser ini akan digelar pada 25 Januari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dan tiketnya sudah bisa didapatkan mulai 14 November langsung di platform TipTip.

Para penggemar akan dibawa ke dunia K-Drama di Super Soundtrack Concert in Jakarta: Official K-Drama Orchestra, dengan lagu-lagu dari drama populer seperti King the Land, Our Beloved Summer, Crash Landing on You, When the Camellia Blooms, Descendants of the Sun, dan masih banyak lagi.

Yang juga menjadikan konser ini semakin spesial adalah pertunjukan musik dari official soundtrack serial Descendants of the Sun, yang nantinya akan diadaptasi ke serial versi Indonesia oleh sutradara terkenal Hanung Bramantyo.

Kolaborasi menarik antara konser dan film ini akan menghadirkan pengalaman istimewa – nantikan kejutannya di Super Soundtrack Concert.

Chief Executive Officer TipTip Albert Lucius menyampaikan bahwa sebagai platform entertainment yang menghubungkan para pelaku industri kreatif dengan brand, kolaborasi dengan Most Contents menjadi milestone luar biasa.

"Menghadirkan lagu-lagu OST K-Drama favorit untuk disajikan dalam aransemen orkestra spesial dari maestro musik ternama Indonesia. Selain menjawab kebutuhan para penggemar K-Drama di Indonesia, konser ini merupakan bukti komitmen kami untuk terus secara aktif mendorong kolaborasi dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia,” lanjut dia.

Addie MS menyampaikan bahwa musik memiliki kekuatan luar biasa dalam menggugah emosi dan membangun keterikatan mendalam antara alur cerita dengan memori dan perasaan penontonnya.