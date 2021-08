Sharp Luncurkan TV Aquos The Scenes 8K, Harganya Wow

jpnn.com, JAKARTA - Sharp meluncuran produk TV andalannya, yakni Aquos The Scenes 8K secara serentak di regional ASEAN, untuk menyambut 20 tahun keberadaanya produk ini.

Presiden direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka menuturkan Sharp menetapkan visi bisnisnya untuk mengubah dunia dengan 8K+5G.

"Kami memiliki tujuan untuk terus memperkenalkan produk dan layanan baru yang bisa memenuhi harapan pelanggan setia kami. Tantangannya kali ini adalah mengatur harga TV 8K ini agar lebih terjangkau dan bersaing di zona TV premium 4K. Ini adalah tonggak sejarah lain di mana Sharp menetapkan standar baru bagi produk TV," ujar Shinji Teraoka, Rabu (11/8).

Melalui Aquos The Scenes 8K, Sharp memberikan pengalaman imersif ke tingkat yang lebih tinggi dengan menghadirkan tampilan gambar dan suara yang luar biasa ke ruang keluarga konsumennya.

“Kami bersyukur dapat merayakan 20 tahun kehadiran Aquos yang telah kami kembangkan bersama-sama. Kehadiran Aquos The Scenes 8K menciptakan pengalaman menonton yang menarik, dengan menyuguhkan gambar dan efek suara yang luar biasa, sehingga dapat merubah suasana rumah layaknya sebuah bioskop," ucap Shinji.

Yoshihiro Hashimoto selaku Sr. Executive Managing Officer Head of Asian, Oceanian, and European Business Sharp Corporation mengatakan kehadiran Aquos The Scenes 8K menambah jajaran produk TV seri DW1X, 60”/70”.

Dirancang dengan menggunakan konsep Neo-Minimalism, yang didasari oleh pemikiran ‘tidak hanya minimalis, namun juga ramping dan memiliki makna serta berkarakter.

Peluncuran Sharp Aquos The Scenes 8K pada perayaan 20 tahun hari jadi AQUOS juga disertai dengan produk pendukungnya, yaitu Aquos The SCENES SOUNDBAR:Sri C22CX1.