Sheila on 7 Batal Konser karena Penyelenggara

jpnn.com, JAKARTA - Band Sheila on 7 batal menggelar konser di Batam akhir pekan ini. Konser yang sejatinya diadakan pada Sabtu (11/5) itu urung terlaksana.

Pembatalan konser diumumkan Sheila On 7 lewat sebuah postingan di Instagram @sheilaon7.

"Untuk Sheilagank & seluruh pendengar musik Sheila On 7 khususnya di Batam, kami Sheila on 7 mohon maaf sebesar2nya atas tidak memungkinkannya kami untuk dapat tampil pada acara Live In Concert SO7 Jump Higher, 11 Mei 2019 di Temenggung Abdul Jamal Sport Hall, Batam," ungkap pihak Sheila on 7.

Pemilik hit Sephia itu menyebutkan bahwa pembatalan konser karena kelalaian penyelenggara. Panitia disebut tidak menyelesaikan sisi teknis dan non-teknis jelang acara.

"Dikarenakan adanya ketidaksiapan teknis & non teknis dari penyelenggara yang bersangkutan. Terima kasih," sambung Sheila on 7.

Meski batal, Sheila on 7 berharap bisa segera mendapat jadwal konser terbaru di Batam. Grup yang diisi Duta, Eross, Adam, dan Brian itu ingin sekali menghibur penggemar.

