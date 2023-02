Sido Muncul Menerima Penghargaan Indonesia's Home-Grown Consumer Brands Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, TBK mendapat penghargaan Indonesia's Home-Grown Consumer Brands Award 2023 dari The Iconomics dengan kategori Obat Masuk Angin untuk produk Tolak Angin.



Penghargaan tersebut diterima oleh Manager Sido Muncul, Marco Hidayat di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/2).



Dalam kesempatan yang sama, Senior Product Manager Tolak Angin, Ludwig Brasali mengatakan, pihaknya merasa senang atas penghargaan tersebut.



"Ya mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan reputasi brand kami di tahun tahun ke depan," ujar Ludwig Brasali.



Dia menyadari bahwa hal tersulit dalam sebuah pencapaian adalah mempertahankannya.



Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan berbagai upaya demi mempertahankan reputasi brand dengan baik.



"Kami akan berusaha me-maintain value dari brand kami ini, Tolak Angin, agar bisa sustained di masa-masa mendatang," kata Ludwig.



Dia menyebut, ada beberapa strategi yang akan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan penghargaan ini.



Salah satunya, Tolak Angin akan terus melakukan berbagai inovasi-inovasi baru di masa mendatang.



"Ya strateginya kami pasti akan mempertahankan konsumen, market share yang sudah kami miliki, sambil terus berinovasi, inovasi produk untuk mendapat market share yang lebih," tutur Ludwig.



Ini bukan kali pertama Tolak Angin menerima penghargaan.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produk Sido Muncul itu telah meraih 14 penghargaan.



Di antaranya, Indonesia Best Brand Award 2018 (Platinum) dari majalah SWA dan MARS untuk kategori Common Cold, Indonesian Living Legend Brands 2019 dari Majalah SWA untuk kategori brand Tolak Angin, Marketing Brands Award 2021 dari Iconomic untuk kategori pharmacy (cold medicine), serta Indonesian Best Brand Awadd 2022 dari majalah SWA untuk kategori Common Cold.





Ditemui di kesempatan yang sama, Director of Brand, Research, and Strategy The Iconomics, Alex Mulya menuturkan, penilaian penghargaan terhadap Sido Muncul dilakukan melalui penelitian online kepada 10 ribu responden di 10 kota besar Indonesia.



Dalam penelitian itu, ada tiga kriteria yang menjadi acuan penilaian, yakni awareness, perceived quality, dan loyalty.



"Jadi, dari 3 kriteria itu dirata-rata, di kategori obat masuk angin, yang mendapatkan rata-rata tertinggi itu Sido Muncul," ucap Alex Mulya. (mcr7/jpnn)