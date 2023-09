SIG Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih penghargaan Anugerah Utama di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2023. Penghargaan ini berkat inovasi sistem pemantauan tambang berbasis teknologi digital, Quarry Mining Command Center (QMCC) for Good Mining Practices Solution, yang diterapkan di Pabrik SIG Tuban, Jawa Timur. ICAII 2023 merupakan ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, dalam arti berdampak luas, berkelanjutan, dan memiliki kebaruan tinggi. Baca Juga: Dorong Penggunaan Energi Bersih, PLN dan SIG Jalin MoU Penghargaan untuk kategori Proses Internal tersebut diserahkan oleh Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Umi Kulsum kepada SVP of Human Capital SIG, Sumarlan Wibawa di Mainhall Bursa Efek Indonesia pada Rabu (20/9). Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan semangat Go Beyond Next mendorong SIG berinovasi dengan berbagai terobosan dan terus melampaui jangkauan guna menghadirkan solusi dan produk berkualitas, menciptakan keunggulan di aspek operasional, dan layanan profesional dengan teknologi berkelanjutan. QMCC merupakan satu dari banyak inovasi di SIG untuk mendukung kelancaran operasi tambang yang memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Baca Juga: Sinarmas MSIG Life Percepat Transformasi untuk Kejar Pertumbuhan Tahun Ini “Inovasi mutlak dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan di masa depan. Melalui inovasi, SIG berkomitmen menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional dengan menghadirkan produk dan layanan berkualitas, biaya kompetitif, cepat, dan tepat waktu pengiriman (Quality, Cost, Delivery/ QCD),” kata Vita Mahreyni. Sistem pemantauan tambang QMCC bekerja dengan menggunakan aplikasi monitoring terintegrasi berbasis digital. Seluruh informasi dari aplikasi pengawasan tersebut ditampilkan pada layar pusat kontrol dan dipantau oleh petugas yang bertindak sebagai komando operasional.