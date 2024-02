Siksa Kubur Bagikan Poster Resmi, Sungguh Mencekam

jpnn.com, JAKARTA - Film horor religi terbaru karya sutradara Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur akhirnya merilis poster resmi menjelang tayang di bioskop.

Dalam poster tersebut, tersirat pesan betapa mencekam dan mengerikan siksa kubur bagi siapa pun yang tidak percaya.

Film Siksa Kubur akan jadi film horor yang mengutamakan kekuatan cerita dan karakterisasi.

Dengan menghadirkan para talenta terbaik film, mulai dari kru dan aktor, baik di depan maupun di belakang layar, film produksi Come and See Pictures itu diklaim menjadi benchmark baru sekaligus showcase talenta terbaik di industri film Indonesia.

Siksa Kubur dibintangi oleh Faradina Mufti, Reza Rahadian, Happy Salma, Fachri Albar, Putri Ayudya, para pemeran kawakan seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Arswendi Bening, Niniek L Karim, dan Jajang C Noer, serta hadirnya bintang baru Runny Rudiyanti, Haydar Salishz, Muzakki Ramdhan, dan Widuri Puteri.

Dari belakang layar, para talenta peraih penghargaan seperti Tia Hasibuan sebagai produser, Jaisal Tanjung di departemen kamera, Aghi Narottama di departemen musik, Mohamad Ikhsan dan Richard Hicks sebagai desainer suara dan Allan Sebastian sebagai desainer produksi, membuat produksi film berada pada standar internasional namun tetap mempertahankan sentuhan rasa dan budaya Indonesia yang kental.

Sutradara Joko Anwar mengungkapkan, seluruh pemeran film horor religi Siksa Kubur melakukan pendalaman karakter dengan pendekatan penyutradaraan yang setara.

Setiap karakter memiliki detail informasi latar belakang yang membantu dalam pengembangan dan menghidupkan karakter dalam film.