Simak! Ini Kunci Sally Varsly Mendapatkan Bentuk Tubuh Ideal

jpnn.com - Kesuksesan Sally Varsly konsisten berolahraga dan hidup sehat menjadi inspirasi banyak orang.

Baru-baru ini Sally Varsly, wanita yang kerap dikenal sebagai influencer olahraga dan fitness mengunggah foto masa remajanya.

Dia sengaja mengunggah foto sebelum dan sesudah dia rajin berolahraga. Bentuk tubuhnya berbeda dari sebelumnya.

Dalam foto itu, Sally memakai baju yang sama tetap di waktu yang berbeda. Tampak bagian perutnya lebih rata saat ini dibanding bentuk tubuh di foto sebelumnya pada 2015.

Sontak, foto yang diunggahnya di akunnnya @sallyvarsly di Instagram itu langsung mengundang beragam respons dari warganet.

Foto Sally Varsly itu dianggap bisa menjadi inspirasi banyak orang. Dia berhasil membentuk tubuh ideal.

“Remember not to compare yourself with anybody. Bandingin sama diri sendiri aja, apakah Sudah lebih baik dari kemarin?” tulis Sally dalam fotonya.

Sejumlah warganet memberi pujian terhadap perubahan diri Sally. Tidak sedikit pula dari netizen yang menganggap foto Sally Varsly jadi inspirasi mereka.