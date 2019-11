Sindir Agnez Mo, Hotman Paris: Aku Putra Indonesia Asli

jpnn.com, JAKARTA - Hotman Paris Hutapea ikut geram dengan pernyataan Agnez Mo yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia.

Dalam video yang diunggah di Instagram, pengacara nyentrik itu mengutip pernyataan Agnez Mo yang memicu kontroversi.

"I actually don't have Indonesian blood, what? I actually don't have Indonesian blood, what?," kata Hotman Paris.

Pengacara nyentrik itu kemudian menyindir Agnez mo yang mengatakan hanya lahir di Indonesia.

“Gue aja dari kampung, gue lebih maju dari kamu, mungkin lebih kaya dari kamu, aku tetap mengaku Batak asli,” ujar Hotman Paris.

“Berapa puluh negara sudah gue bertarung hukum, duitku juga banyak, tetapi gue enggak pernah bilang, "i actually don't have Indonesian blood"," sambung Hotman geram.