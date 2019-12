Singapura Sangat Menghargai Kemampuan Jokowi Menjaga Stabilitas Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat penghargaan Tokoh Asia 2019 (Asian of the Year 2019) dari media utama Singapura, the Straits Times. Presiden Jokowi dianggap sebagai sosok yang berkontribusi positif terhadap kawasan.

Gelar ini, menurut pakar, semakin membuktikan bahwa stabilitas politik Indonesia begitu penting bagi Singapura.

Dalam keterangan resminya, harian the Straits Times memuji kiprah Presiden Jokowi dalam memajukan Indonesia dan menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun global.

"Setiap tahun, editor ST (the Strait Times) mencari sosok, tim, atau organisasi yang tidak hanya menarik pemberitaan, tetapi juga membantu memberikan kontribusi positif bagi Asia. Presiden Joko Widodo telah melakukan hal itu dengan sangat baik."

"Tak hanya memenangi jabatan Presiden untuk kedua kalinya, ia juga berperan dalam menjaga Indonesia yang luas dan membawa negara ini maju."

"Begitu juga untuk ASEAN. Ada banyak ruang baginya untuk memimpin lebih jauh jika ia memanfaatkan keterampilan politiknya dan niat baik yang ia bagi bersama masyarakat Asia," kata Warren Fernandez, editor the Straits Times, hari Kamis (5/12/2019).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi dinilai tangkas dalam menghadapi tantangan dan mampu menavigasi berbagai isu yang muncul baik dari politik dalam negeri maupun luar negeri.