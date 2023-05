Singaraja Fest 2023 Segera Digelar, Tiket Habis Terjual

jpnn.com, BALI - Festival musik, Singaraja Fest 2023 segera digelar pada 27 Mei 2023 di Keramas Aero Park, Gianyar, Bali.

Dua pekan menjelang acara, festival yang diadakan oleh brand lokal Singaraja itu disambut antusias calon penonton.

Buktinya, tiket Singaraja Fest 2023 telah habis terjual alias sold out.

Singaraja Fest 2023 bagian dari Prost Fest yang juga menjadi ruang menunjukkan keberagaman kancah musik dan industri kreatif di Bali. Dalam jangka panjang, Singaraja Fest akan menjadi ruang inkubasi talenta lokal sehingga proses regenerasi di skena musik dan industri kreatif Bali bisa lebih baik," kata Muhamad Aldian, Program Director Singaraja Fest, Jumat (12/5).

Singaraja Fest 2023 bakal menghadirkan konsep festival in the park dengan suguhan musik dan hiburan seru.

Sejumlah musisi dipastikan ikut memeriahkan Singaraja Fest 2023.

Antara lain, Superman Is Dead (SID), Lolot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji dan Scared of Bums.

Selanjutnya ada nama GIGI, Tipe-X, Kangen Band, serta Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata) yang bakal turut beraksi.