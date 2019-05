Singkirkan Frankfurt Lewat Adu Penalti, Chelsea Ketemu Arsenal di Final Liga Europa

jpnn.com, LONDON - Chelsea memastikan dominasi Inggris di Eropa musim ini. Klub asal London itu menjadi klub terakhir yang lolos ke final Liga Europa, usai mengalahkan Eintracht Frankfurt di semifinal.

The Blues tembus laga puncak lewat drama adu penalti dalam leg kedua di Stamford Bridge, Jumat (10/5) dini hari WIB. Eden Hazard dkk menang 4-3 setelah seri 1-1 dalam waktu 120 menit.

Pada leg pertama pekan lalu, kedua tim berbagi angka sama 1-1. Pada leg kedua tadi, skor sama juga didapat dalam 2 x 45 menit. Chelsea memimpin lebih dulu di babak pertama. Gol Ruben Loftus-Cheek di menit ke-28 membawa tuan rumah memimpin 1-0 hingga jeda.

Frankfurt membalas lewat gol Luka Jovic di menit ke-49. Skor 1-1 bertahan sehingga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Setelah masih tanpa gol, pemenang pun harus ditentukan lewat duel mental dengan adu penalti.

3 - Chelsea v Eintracht Frankfurt is just the third UEFA Cup/Europa League semi-final to be decided by a penalty shootout and the first since Fiorentina v Rangers in 2007-08. Nerves. pic.twitter.com/3lQeIhAth2 — OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2019