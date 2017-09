Siswa Asal Indonesia Cetak Prestasi Buat Film di Australia

Alexander Andrew Mhawira, asal Indonesia baru pindah ke Australia kurang dari dua tahun.

Saat ia baru saja pindah, ia langsung mendapat penghargaan dari kompetisi SAY Project dari Kepolisian Australia Barat dengan film berdurasi sekitar 100 detik.

Judulnya adalah 'Alcohol Wrecks Life' yang menceritakan bagaimana konsumsi alkohol berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga.

Tahun 2017 ini, ia kembali memenangkan Your Call film competition yang digelar oleh Kepolisian Australia Barat dan yayasan Constable Care Child Safety Foundation.

Kompetisi tersebut mengajak siswa sekolah untuk membuat sebuah film pendek yang menceritakan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan alkohol di kalangan anak muda.

Sebagai siswa kelas 12, Andrew memiliki pengalaman jika beban sekolah di tingkat terakhir sekolah lanjutan ini bisa membuat para siswa tertekan.

"Pesan dari film ini adalah benar jika kelas 12 itu cukup menekan pelajar, kita harus belajar dengan keras," ujar siswa Cyril Jackson Senior Campus tersebut.

Andrew merasa pelajar bisa mengatasi beban ini dengan berbicara kepada orang lain untuk mengeluarkan keluh kesahnya, daripada memendamnya yang bisa membuat tertekan.

Anda bisa menonton cuplikan video Andrew di sini.

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame.