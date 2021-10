Situs Resminya Diretas, PSSI Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Situs resmi PSSI sedang tidak bisa diakses pada Kamis (28/10), akibatnya konten pemberitaan dan foto di situs PSSI dicoret dan diubah isinya.

"Karena situs kami dietas, harus kami take down dulu semuanya," kata Eko Rahmawanti, Head of Media PSSI, Kamis malam.

Eko menjelaskan bahwa berita soal Ketua Umum PSSI berkomentar hasil Timnas Indonesia U-23 kontra Australia, ada yang diubah.

Demikian juga dengan foto-foto pertandingan lawan Australia, diganti dengan foto yang berbeda.

"Sekarang kami lagi maintenance dahulu, kalau sudah rapi nanti baru bisa diakses," tuturnya.

Salah satu berita yang diubah dan diganggu oleh hacker itu berjudul 'Ketum PSSI Puji Perjuangan Pemain Garuda Muda'. Judulnya diganti dengan judul 'Hacked By ./s3nt1n3L'.

Dalam naskah beritanya juga ditegakan bahwa pihak yang melakukan aksi tersebut ialah AnonSec Team x #CianjurHacktivist.

Karena itulah kabar terbaru dari Tajikistan belum bisa didapatkan, padahal pada Jumat (29/10) esok hari, pertandingan kedua melawan Australia U-23 akan digelar di negara Asia Tengah tersebut. (dkk/jpnn)