Skin Energy Facial Serum, Perawatan Personal Semua Jenis Kulit Wajah

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat dalam menggunakan skincare terus mengalami peningkatan. Meski begitu, banyak yang menemukan produk tidak tepat dengan kondisi kulit wajah.

Dermatologist Claudia Christin mengatakan untuk menemukan produk skincare yang tepat, kita perlu mengenali dahulu seperti apa jenis kulit dan apa yang dibutuhkan.

Menurutnya, setiap orang memiliki karakteristik kulit yang berbeda sehingga perawatan yang dibutuhkan pun juga tak sama.

"Mengenal kulit sendiri akan memudahkan kita menentukan produk perawatan yang tepat dan meminimalisir permasalahan kulit lainnya.” ujar Claudia Christin, dalam talkshow bertajuk Breakdown The Most Recommended Skincare Solution by Y.O.U Beauty, belum lama ini.

Nurul Fajrini selaku PR Manager Y.O.U Beauty menambahkan bahwa kulit merupakan salah satu aset penting bagi semua orang, terutama para wanita.

Oleh karena itu, brand kecantikan ini berkomitmen terus mendukung kesehatan kulit untuk jangka waktu panjang, sesuai dengan filosofinya, yakni Long Lasting Beuaty.

Komitmen itu mendorong untuk terus menghadirkan produk-produk kecantikan yang inovatif dengan teknologi terkini dan bahan alami.

"Hadirnya Skin Energy ini, diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut," ujar Nurul Fajrini.