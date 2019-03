So Sweet, Luna Maya Temui Faisal Nasimuddin di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kedekatan Luna Maya dengan konglomerat asal Malaysia, Faisal Nasimuddin masih mengundang penasaean publik.

Apalagi, sepulang dari beribadah umrah, Luna Maya menyempatkan bertemu Faisal dan adiknya, Diana Nasimuddin.

Hal itu terlihat pada unggahan Diana di akun Instagram Story miliknya, baru-baru ini. Pertemuan ketiganya dilakukan di Singapura saat menghadiri konser Maroon 5.

Di foto itu, Luna Maya tampak duduk berseberangan dengan Faisal Nasimuddin pada sesi makan bersama. Mengenakan kaus kuning terlihat memamerkan senyuman ke arah kamera.



Kebersamaan Luna Maya dan Faisal Nasimuddin di Singapura.

"Quick catch up with this jet-setter before she goes off @faisalnasimuddin @lunamaya," tulis Diana Nasimuddin dalam keterangan foto.

