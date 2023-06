Soal Ini, Bu Mega Tak Main-main, Sampai Ajukan Permintaan kepada Ganjar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya sudah meminta Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo untuk mengutamakan pembangunan yang berorientasi pada maritim. Megawati tidak ingin pembangunan negara berorientasi pada kontinen melulu.

Hal itu disampaikan Megawati saat dalam acara peresmian operasional Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat di Kade Inggom, VVQ9+5M6, Pelabuhan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Sabtu (10/6).

“Saya bilang pada Pak Jokowi, saya bilang kepada Calon (Presiden) Pak Ganjar, awas, loh, ya, kalau pikiranmu berpikir secara kontinen, itu salah besar. Intipatinya harus melihat landasannya yaitu kepulauan terbesar di dunia,” kata Megawati.

Presiden Kelima RI itu menilai salah kaprah apabila pikiran pembangunan Indonesia berfokus pada kontinen.

Megawati mengisahkan ketika dirinya sebagai presiden yang menemukan banyaknya pola pikir tersebut dari pegawai negara.

“Saya ingat anak muda waktu itu yang ada di kementerian, saya suruh terutama di tempat Pak Budi Karya (Menhub) saya ingat sekali. Coba kamu bikin konsep untuk transportasi kita, tiga, yang mana paling penting? Laut, udara, daratan,” kata Megawati.

Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengatakan banyak pembangunan berorientasi pada aspek daratan. Megawati lalu menanyakan apabila mengutamakan daratan, maka bagaimana menyeberang pulau. Apakah berenang atau bikin jembatan.

“Lalu ongkosnya jadi berapa, nah, baru mereka bayangkan. Itu ahli-ahli seperti sekarang, saya juga ditugaskan Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan BRIN, itu sudah saya patok betul yang researcher-researcher, berhenti kalau kamu berpikir Indonesia kontinen. Ubah pola berpikir kamu, karena kamu itu adalah Indonesia Raya itu the biggest archipelago in the world. Negara kepulauan terbesar dan satu-satunya di dunia,” kata Megawati. (Tan/jpnn)



