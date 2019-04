Soal Kasus Audrey, Arie Untung: Sekeren apa sih Cowok itu?

jpnn.com, JAKARTA - Arie Untung ikut mengomentari kasus Audrey pelajar SMP yang diduga dianiaya 12 siswi SMA di Pontianak.

Beda dengan para selebriti lainnya, Arie mencoba merunut sebab akibat kasus ini terjadi, yang diduga karena rebutan cowok.

Arie ingin kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran baginya, terutama untuk anak-anaknya.

“Kita bahas dari dua sisi “jika” ada kasus rebutan cowok sampe bully kayak gini Seberapa worth it? Di sisi pelaku Sekeren apa sih cowok itu kalau sampe bikin pelaku rela merusak masa depan org lain, dia rela masuk penjara? Apa pelaku udah tau dalem penjara akan berhadapan sama “apa”? Tau ngga ya? Belum tentu cowo itu akan jadi suaminya, Bisa aja cowo itu end up menikah nanti sama orang lain? Mungkin aja cowo itu nikahnya sama orang lain saat dia masih dalem penjara (kalo di penjara),” bebernya via akun Instagramnya, Kamis (11/4).

Pertanyaan Arie selanjutnya, seberapa keren cowok yang diperebutkan oleh korban dan pelaku.

Dan, untuk korban, Arie juga mempertanyakan hal yang sama.

“Se “keren” apa sih cowo itu bikin dia sampe disiksa begini? Kalau Organnya sampai ada yg rusak. Bagaimana perasaan orang tuanya atau bagaiman calon suami sesungguhnya nanti yang harus menerimanya jika ada organ vital yang rusak (semoga enggak kenapa2 ya?),” lanjutnya.