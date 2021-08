Soal Pasangan, Sophia Latjuba Pilih Pria 15 Tahun Lebih Muda

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba terlihat belum menggandeng pasangan baru, pascaputus dari Ariel Noah.

Bicara soal pasangan, ibu dua anak ini rupanya memiliki tipe pria idaman di usianya yang sudah tak lagi muda saat ini. Hal itu diungkap Sophia Latjuba lewat kanal YouTube TS Media.

Dalam konten ugly truth bersama Luna Maya dan Marianne, Sophia menjawab sejumlah pertanyaan acak yang didapatkannya dari gulungan kertas.

Salah satu pertanyaannya ialah soal pasangan idaman. Sophia diminta memilih pasangan yang lebih tua 15 tahun atau justru 15 tahun lebih muda darinya.

"This is perfect question for you (Ini pertanyaan bagus buat kamu)," goda Marianne ditimpali tawa Sophia dan Luna.

Sophia menjawab dirinya lebih memilih menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda darinya.

"Yeah, i know. Kayaknya lebih muda deh," ucap Sophia.

Namun, bila diberikan piihan lain, wanita 51 tahun ini justru memilih menjalin hubungan dengan pria yang seumuran dengannya.