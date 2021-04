Soal Rencana Erick Tohir Beli Lahan Peternakan Sapi di Belgia, Uni Irma: Out of the Box

jpnn.com, JAKARTA - Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menilai rencana pembelian lahan peternakan sapi di Beliga oleh Menteri BUMN Erick Tohir merupakan langkah yang cerdas dan out of the box.

Wanita yang akrab dipanggil Uni Irma itu mengatakan langkah itu lebih hemat dibandingkan harus mengembangkan lahan sapi didalam negeri.

"Belum lagi risiko kegagalan yang mungkin saja terjadi," kata Irma dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Senin (19/4).

Politikus berdarah Minang itu mengatakan peternakan sapi dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan daging yang mencapai 700 ribu ton.

"Peternak domestik hanya mampu menyediakan 400 ribu ton per tahun," lanjutnya.

Irma meyakini dengan membeli lahan peternakan sapi di luar negeri tidak akan membunuh industri peternakan dalam negeri.

Dia mengatakan dengan memiliki industri sapi di luar negeri, Indonesia tidak lagi tergantung dengan impor.

"Bahkan akan banyak lapangan kerja yang tercipta dari pekerjaan penggemukan sapi hasil dari industri sapi yang akan dibeli tersebut. Tidak perlu khawatir akan membunuh industri dalam negeri," jelas Irma.