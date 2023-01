Social Bread & MD Co Berkolaborasi Tempa UMKM agar Omzet Melejit

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 70 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengikuti workshop dan talk show untuk menempa kemampuan dan mengembangkan bisnis lewat pemasaran digital.

Mereka antusias mengikuti workshop dan talk show bertajuk Creative in Business yang digelar Social Bread berkolaborasi dengan MD Co milik Merry Riana di Social Bread Creator Hub, The Breeze, BSD City, Tangerang, Jumat, 27 Januari 2023.

Social Bread adalah sebuah platform yang menjembatani usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) brand lokal dengan konten kreator. Social Bread sudah berdiri sejak Juni 2020 dan membantu lebih dari 500 UMKM di kota besar di Indonesia.

Founder dan CEO Social Bread Edho Zell mengatakan puluhan pelaku UMKM bersemangat mengikuti workshop yang menyajikan dua tema penting yakni Creative Strategy in Marketing dan Entrepreneur Mindset. Selain itu mereka juga antusias mengikuti talk show dengan topik, Creative in Business.

Menurutnya, dalam acara workshop dan talk show BErtumbuh BAreng Socbread (BeBaS) dengan tema besar acara Creative in Business UMKM dibantu tumbuh di era digitalisasi dan media sosial.

“Kami ingin ikut berperan memberdayakan UMKM agar dapat maju dengan memanfaatkan digitalisasi teknologi dan sosial media. Sehingga UMKM brand lokal bisa berkembang dan terus maju,” kata Edho Zell yang sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia media sosial bersama Google, Facebook, dan TikTok.

Baca Juga: Erick Thohir Targetkan Pendanaan UMKM Mencapai Rp 50 Triliun

Founder & CMO Social Bread, Ester Jeanette memasang target pada 2023 siap membantu lebih dari 3.000 UMKM Go Digital melalui platform yang sudah launching sejak 5 bulan yang lalu.

Maraknya live shopping juga menjadi peluang yang besar untuk para pemilik UMKM meningkatkan omsetnya di media sosial. Dengan adanya tren, insight, konten kreator asli, official partner di beberapa media sosial dan value yang impactful serta relevan.