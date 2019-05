Sohib Prabowo Tolak Usul Menantu Trump soal Israel - Palestina

jpnn.com, AMMAN - Raja Abdullah II dari Jordania tak mengubah sikap. Sahabat Prabowo Subianto itu tetap mendukung perdamaian antara Palestina dan Israel dengan solusi dua negara.

Dengan kata lain, Palestina harus berdiri sebagai satu negara yang berdaulat, setara dengan Israel, dan memiliki ibu kota di Jerusalem Timur. Hal itu diungkapkan Raja Abdullah II dalam kunjungan Penasihat Gedung Putih Jared Kushner Rabu waktu setempat (29/5).

Menantu Presiden AS Donald Trump itu sedang melawat ke negara-negara di Timur Tengah. Dia bermaksud memaparkan rencana terbaru AS tentang perdamaian di Timur Tengah. Versi AS, solusi dua negara yang selama ini diusung tidak efektif.

AS ingin berinvestasi ekonomi dulu di Palestina sebelum melangkah ke proses perdamaian. Bagi penduduk Palestina, itu sama saja dengan menawarkan bantuan finansial agar menerima pendudukan Israel yang terus berlangsung. Jordania juga tidak sepakat dengan rencana AS tersebut.

Abdullah tidak hanya menginginkan Palestina sebagai negara merdeka, tapi juga agar wilayah mereka yang diduduki Israel dikembalikan. (sha/c17/sof)