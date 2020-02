Solusi Tingkatkan Modernisasi Data Center dengan Hyperconverged Infrastructure

jpnn.com, JAKARTA - Infrastruktur teknologi informasi (TI) dalam data center merupakan pondasi utama untuk menunjang aktivitas bisnis.

Namun, masih banyak perusahaan dengan infrastruktur data center yang silo, di mana fungsi server, storage, network dan virtualisasi berjalan sendiri-sendiri, sehingga TI sulit berkembang. Sementara kompleksitas bertambah.

Berangkat dari isu tersebut, PT Multipolar Technology Tbk bersama Tech Data fokus terus menyosialisasikan modernisasi dan menejemen data center kepada perusahaan-perusahaan di tanah air.

“Kompleksitas yang terjadi di lingkungan IT seringkali bermuara dari pengelolaan infrastruktur seperti storage, server, virtualisasi, jaringan dan keamanan yang terpisah-pisah atau silo. Di sisi lain, IT harus bisa gerak cepat untuk mengantisipasi dan menangani problem yang terjadi. Nutanix memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan monitoring secara tersentralisasi dengan teknologi hyperconverged infrastructure (HCI), sehingga tim IT bisa lebih berfokus untuk pengembangan layanan yang memberi nilai tambah pada bisnis,” jelas Director Solution and Infrastructure Business Multipolar Technology, Jip Ivan Sutanto, di Jakarta.

Nutanix mampu mengintegrasikan teknologi komputasi, storage, virtualisasi dan networking dalam sebuah perangkat siap pakai sehingga meniadakan kompleksitas dalam pengelolaannya, dengan biaya yang ekonomis.

Mengutip data dari Nutanix, sampai dengan 2023, 70 persen perusahaan akan menggunakan serangkaian solusi HCI dibandingkan 2019 yang masih kurang dari 30 persen.

“Pemanfaatan HCI Nutanix mampu mempercepat proses deployment, memudahkan operasional dan mengurangi kompleksitas karena pengelolaannya cukup dipantau melalui satu dashboard, sehingga perusahaan bisa lebih berfokus untuk meningkatkan layanannya,” tambah Jip Ivan.

Keuntungan menggunakan solusi HCI Nutanix ialah semua sumber daya yang ada bisa diatur secara otomatis oleh software, sehingga mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.