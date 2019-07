Sony Subrata: Jokowi - Prabowo Bersatu, #03PersatuanIndonesia jadi Trending Topic

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) pagi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan membawa angin segar bahwa kondisi Indonesia semakin damai. Pertemuan dua calon Presiden yang bertarung di Pilpres April lalu ini merupakan kali pertama bertatap muka setelah berakhirnya tahapan Pemilu 2019.

Tak hanya itu pertemuan antara Jokowi dan Prabowo tersebut juga direspon oleh warganet Indonesia. Berdasarkan pantauan dari Twitter, tagar #kecewa masih menjadi trending topic di Indonesia selain tagar #03PersatuanIndonesia. Tagar #kecewa masih menduduki trending topic di Indonesia sampai dengan pukul 17.30 WIB karena banyaknya pendukung Prabowo Subianto yang meluapkan kekecewaan karena Capres 02 ini bertemu dengan Jokowi.

Sedangkan dalam tagar #03PersatuanIndonesia, para warganet ramai-ramai mencuitkan dukungannya terhadap pertemuan Jokowi dan Prabowo. Para warganet yang mencuitkan tagar #03PersatuanIndonesia, berharap pertemuan kedua tokoh nasional akan memberikan kesejukkan iklim politik di Indonesia.

"Things make me really really happy today when pak @prabowo and pak @jokowi meet together. thank you because you two have given a happy smile for Indonesia~ WE LUV U, PAK," tulis pemilik akun @koalakomal yang kemudian ditambahkan tagar #03PersatuanIndonesia.

Pakar komunikasi PoliticaWave Sony Subrata merespon positif tanggapan warganet di media sosial. Dia melihat pertemuan kedua tokoh nasional ini bisa mempersatukan kedua pendukung Jokowi dan Prabowo di media sosial.

Pasalnya, setelah berakhirnya Pilpres April 2019 kemarin, baik pendukung Jokowi maupun Prabowo Subianto masih menunjukkan tensi yang tinggi.

Sony menjelaskan bahwa percakapan mengenai #03PersatuanIndonesia mencapai lebih dari 31 ribu twit. Jauh lebih besar dari tagar #kecewa yang mencapai hanya sekitar 3,000-an pada pukul 17.30 tadi.