Sosok Mendiang Viryan Aziz di Mata Ketua KPU: Pekerja Keras dan Gigih

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengenang mendiang Viryan Aziz sebagai sosok pekerja keras, gigih, dan selalu menyelesaikan tugas hingga tuntas.

"Selama ini almarhum mengampu di divisi data pemilih, karena itu semboyan yang paling diingat adalah detail by name by address," kata Hasyim mengenang Viryan melalui layanan pesan, Minggu (21/5).

Hasyim menyebut Viryan Aziz merupakan sosok yang memahami proses pemilu, sehingga tidak heran apabila pria kelahiran Jakarta itu punya peran penting terhadap kesuksesan penyelenggaraan pilkada.

"Selamat jalan pejuang demokrasi, dedikasi dan pengabdianmu selalu kami kenang dengan torehan tinta emas dalam penegakan demokrasi di Indonesia," kata Hasyim Asy’ari.

Seperti diketahui, Komisioner KPU periode 2017-2022 Viryan Aziz mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Sabtu (21/5).

Eks Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan kabar duka Viryan Aziz meninggal dunia lewat pesan elektronik pagi tadi.

"Telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Viryan Aziz, anggota KPU periode 2017-2022," kata Arief Budiman lewat pesan elektronik di Jakarta.

Viryan Aziz diketahui menjadi anggota KPU sejak 2003. Saat itu Viryan menjadi anggota KPU Kota Pontianak pada kurun 2003-2013.