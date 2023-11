Spotlight Indonesia 2023, LaSalle College Jakarta Hadirkan Koleksi Wastra Tradisional

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan Spotlight Indonesia 2023 Culture: Then and Now yang digelar oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC) kembali memperlihatkan keragaman gaya fesyen ungglan di Indonesia. Acara yang dihelat di Pos Bloc Jakarta itu menghadirkan kegiatan fashion show, exhibition, instalasi sustainable fashion, talkshow, dan workshop. Ajang itu memperlihatkan keragaman gaya fesyen unggulan Indonesia yang terdiri dari kategori formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear yang mengedepankan konsep sustainability melalui penggunaan konten lokal seperti wastra dan kerajinan tangan maupun konsep ramah lingkungan dalam desain yang kontemporer hingga bercita rasa global. Baca Juga: Tetap Kreatif di Masa Pandemi, LaSalle College Jakarta Gelar Pameran Pertunjukan Wisuda secara Virtual Selain itu, ajang tersebut juga memberikan panggung untuk karya siswa sekolah mode di Indonesia. Salah satunya ialah LaSalle College Jakarta yang merayakan feminitas Indonesia melalui koleksi inovasi wastra tradisional dari sejumlah daerah, yaitu tenun endek Bali, tenun Dayak Iban, tenun Sabu, dan songket Palembang. Perspektif budaya adalah salah satu pilar utama dalam kurikulum LaSalle College Jakarta sebagai sekolah tinggi desain dan seni aplikatif. Baca Juga: Rayakan Kelulusan, Siswa LaSalle Pamerkan Karya Selama Pandemi Covid-19 Perspektif kebudayaan dimanfaatkan sebagai batu lompatan inovasi produk dan metode desain, termasuk pengembangan koleksi karya mahasiswanya. “Dengan partisipasi para mahasiswa LaSalle College di ajang SPOTLIGHT Indonesia 2023 ini, diharapkan mereka terjun ke industri fesyen dapat merasakan pengalaman baru yang bisa dimanfaatkan di masa depan,” ujar Fashion Design Program Director LaSalle College, Shinta Djiwatampu.