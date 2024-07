St Vincent Hingga AIR Siap Tambah Kemeriahan Joyland Festival Jakarta 2024

jpnn.com, JAKARTA - Joyland Festival Jakarta 2024 akan kembali digelar pada pada 22-24 November 2024 mendatang di kawasan GBK Senayan, Jakarta.

Menjelang penyelenggaraan, Plainsong Live telah mengumumkan daftar para bintang tamu dari dalam dan luar negeri.

Joyland Festival Jakarta 2024 telah menyampaikan penampil awal yang mencakupi Bombay Bicycle Club, Blueboy, MONO, Real Estate, dan masih banyak lagi.

Pengumuman tersebut dibuka dengan Annie Clark alias St. Vincent, seniman multitalenta ikonik asal Amerika yang terkenal berkat karya yang mendobrak batasan, permainan gitarnya yang menawan serta pengaruhnya terhadap para mahabintang pop masa kini seperti Taylor Swift dan Olivia Rodrigo.

"Membawa St. Vincent ke Joyland Festival Jakarta adalah sebuah pencapaian bagi Joyland dan untuk saya secara pribadi. Kami mengagumi karya-karyanya yang indah dan sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilannya beberapa bulan lagi,” kata Ferry Dermawan, Direktur Program Joyland Festival, Senin (29/7).

Repertoar St. Vincent akan menonjolkan All Born Screaming, albumnya dari 2024 yang telah banyak dipuji dan berisi lagu-lagu seperti Big Time Nothing, Flea, dan Broken Man.

Dia juga bakal membawakan materi lamanya yang klasik termasuk Pay Your Way in Pain, Digital Witness, Cheerleader, dan New York.

Bintang utama di Joyland Festival Jakarta 2024 dilengkapi oleh AIR, duo atmospheric pop legendaris asal Perancis.